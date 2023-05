"Unauthentisch": Deswegen fehlte Herzogin Meghan bei Krönung

Sind das etwa die wahren Gründe? Am vergangenen Wochenende war es endlich so weit: König Charles III. (74) wurde offiziell gekrönt. Mit dabei war auch sein schlagzeilenumwobener Sohn Prinz Harry (38). Dieser reiste allerdings alleine für den großen Tag seines Vaters nach Großbritannien. Der Grund: Da Söhnchen Archie am selben Tag vier Jahre alt wurde, blieb seine Frau Herzogin Meghan (41) in ihrer Wahlheimat Kalifornien, um mit dem Kleinen zu feiern. Doch das sollen nicht die wahren Gründe für Meghans Fehlen sein...

Das verriet nun eine Quelle, die der Familie nahestehen soll, gegenüber Mirror: "Sie blieb zu Hause, um Archies Geburtstag zu feiern, weil sie es als unauthentisch empfand, etwas anderes zu tun." Laut dem Insider wollte die 41-Jährige "das Drama so gering wie möglich halten". Stattdessen feierte die ehemalige Suits-Darstellerin gemeinsam mit ihrer Mutter Doria Ragland und prominenten Freunden den Ehrentag ihres ältesten Kindes.

Während Meghan in Kalifornien blieb, versuchte ihr Mann während der Zeremonie, sich seiner royalen Familie wieder anzunähern – allerdings erfolglos: "Die Tatsache, dass er alleine war, war ein Vorteil. Doch sein Problem war: Er dachte, er könnte die Leute ansehen und ansprechen und sie würden ihm antworten, aber das hat nicht funktioniert", verriet die Expertin für Körpersprache Louise Mahler in der Sendung Sunrise Australia.

Prinz Harry während der Krönung von König Charles III.

Herzogin Meghan mit ihrem Sohn Archie und Prinz Harry, September 2019

Prinzessin Eugenie, Prinz Harry mit Prinzessin Beatrice bei der Krönung

