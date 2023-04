Alexander Hindersmann freut sich über Tritte in Babybauch!

Er kann es kaum erwarten! Alexander Hindersmann (34) war 2018 durch seinen Sieg bei Die Bachelorette bekannt geworden. Damals hatte er das Herz von Nadine Klein (37) erobern können – mit der es dann doch nicht klappte. Inzwischen ist er happy an die RTL-Moderatorin Laura Papendick (34) vergeben und erwartet sein erstes Kind. Jetzt teilt Alex ein niedliches Schwangerschaftsvideo auf Social Media!

"Ich freue mich so sehr auf den kleinen Mann", schreibt der Hottie in seiner Instagram-Story. Alex lässt seine Fans wissen: "Mittlerweile merkt man richtig die Füße!" Und sehen kann man sie auch! In dem Video zeigt der Blondschopf die Babykugel seiner Liebsten, in der deutliche Bewegungen zu sehen sind.

Bezüglich des Namens haben sich Alex und Laura noch nicht geeinigt, verriet er vor wenigen Wochen: "Nein, wir haben noch keinen Namen. Wir haben natürlich darüber gesprochen und auch eine Richtung, aber wir haben uns noch nicht festgelegt. Es hat ja jeder so seine Favoriten im Kopf." Dennoch sei es ihm wichtig, dass der Name kein Angriffspotenzial für eventuelle Sticheleien bietet.

Anzeige

Getty Images Laura Papendick und Alexander Hindersmann, 2022

Anzeige

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann und Laura Papendick

Anzeige

Instagram / alexander_hindersmann Laura Papendick und Alexander Hindersmann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de