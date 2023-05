Bald Eltern: Philipp Stehler und Vanessa haben keinen Plan

Philipp Stehler (34) und Vanessa Ciomber wollen alles auf sich zukommen lassen. Mitte Februar hatten der Schauspieler und seine Liebste voller Freude verkündet, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Die Geburt ihres kleinen Sohnes rückt nun immer näher. Haben der Reality-TV-Star und das Model schon Pläne hinsichtlich ihres Alltags mit Baby? Im Promiflash-Interview verrät das Paar, wie entspannt es seinem neuen Leben entgegenblickt.

"Wir machen alles ohne Plan. Einfach so, wie Vanessas Bauchgefühl das entscheidet – wie wir da einfach Bock drauf haben", erklärt der 34-Jährige Promiflash bei der Eröffnung des TKMaxx-Onlineshops im Supercandy Pop Up Museum in Köln. Die werdenden Eltern haben sich noch keine konkreten Pläne für die Zukunft mit Kind überlegt. Sie wollen lieber nach ihrem Bauchgefühl handeln.

So auch in Bezug auf die Öffentlichkeit. Was und wie viel sie aus ihrem baldigen Alltag mit Kind mit ihren Fans im Netz teilen, haben Philipp und Vanessa bislang noch nicht festgelegt. "Wir nehmen natürlich immer alles mit und machen auch Fotos und Filme, aber wir wollen erstmal immer die Zeit für uns genießen und schauen, was mit den Emotionen passiert", erläutert Vanessa.

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler und Vanessa Ciomber

Hauter,Katrin Philipp Stehler und Vanessa Ciomber, 2023

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler und seine Freundin Vanessa Ciomber im Mai 2022 in Berlin

