Demenzkranker René Weller hatte schwere Lungenentzündung

Große Sorge um René Weller (69)! Vor rund zwei Jahren hatte die Ehefrau des einstigen Boxers, Maria Weller (70), mitgeteilt, dass der Ex-Sportler an Demenz erkrankt ist. Innerhalb weniger Monate soll er nach ihren Aussagen zu einem Pflegefall geworden sein. Die Sorge um den ehemaligen Sommerhaus der Stars-Teilnehmer wächst weiter. Wie Maria jetzt mitteilt, wurde René mit einer schweren Lungenentzündung in ein Krankenhaus eingeliefert!

Bei "Landesschau Baden-Württemberg" erzählt die 70-Jährige von einem schrecklichen Ereignis, welches sich vor rund zwei Wochen zugetragen hat. René sei plötzlich nicht mehr ansprechbar gewesen, weshalb sich Maria dazu entschieden hatte, den Notarzt zu rufen. Der Ex-Boxer sei daraufhin ins Krankenhaus gekommen. Dort stellte man eine schwere Lungenentzündung fest. Zudem habe sich Wasser im Herzbeutel des 69-Jährigen angesammelt.

Inzwischen ist René wieder zu Hause bei seiner Maria. Doch die Pflege ihres Mannes macht der TV-Bekanntheit zu schaffen. "Ich musste mich in der Pflege schlau machen, wie ich was mache. Das war die Katastrophe", berichtet sie. Erst vor wenigen Wochen hatte sie in einem Bild-Interview erzählt, dass sie René daher auf die Warteliste für ein Hospiz setzen ließ.

René und Maria Weller, November 2022

René und Maria Weller, September 2020

Maria und René Weller, September 2016

