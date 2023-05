Endlich! Shirin David möchte wieder mehr Privates teilen

Shirin David (28) will sich nicht mehr länger bedeckt halten! In den vergangenen Monaten blieb es lange still um die Rapperin: Ihr letztes Musikalbum brachte sie 2021 heraus und auch auf ihren Social-Media-Accounts gab sie nur selten Einblicke in ihren Alltag. Und das, obwohl die Beauty während ihrer YouTube-Zeit ihre Fans stets auf dem Laufenden gehalten hatte. Nun will sie sich dem wohl wieder annähern: Shirin kündigt an, in ihrem neuen Format "DirTea Talk" über private Dinge und ihre Arbeit zu sprechen!

In ihrer Instagram-Story schlägt die gebürtige Hamburgerin einen ernsten Ton an: Sie bringe einen Teil ihrer Gefühlswelt zwar mit ihren Songs zum Ausdruck, allerdings fehle es ihr, diese auch öffentlich zu teilen. Aus diesem Grund hat sie nun das monatliche Format "DirTea Talk" ins Leben gerufen, um vor allem über ihre Erfahrungen zu sprechen, die sie als Frau in der deutschen Rap-Szene gemacht hat. "Wir sprechen sowohl über Privates als auch Insights aus der Industrie, persönliche Erfahrungen, über die schwierige Balance zwischen Kunst und kommerziellem Erfolg", kündigt sie an.

Das Ganze hat einen besonderen Grund. "Ich habe irgendwann aufgehört, mich online auszusprechen oder zu teilen, was aktuell in meinem Leben sowie meiner Arbeit passiert, weil ich das Gefühl hatte, nicht mehr frei sprechen zu können, ohne das Judgement so vieler anderer", erklärt die 28-Jährige und führt weiter aus: "Ich gebe keinen einzigen Scheiß mehr darauf, ob jemand mich verstehen möchte […]. Bis heute wurde seit meinem Einstieg 2019 in die Musikbranche über mich gesprochen, aber nie mit mir."

Instagram / shirindavid Shirin David, Sängerin

Instagram / shirindavid Shirin David im April 2023

Instagram / shirindavid Shirin David, Rappperin

