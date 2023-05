Familie in der Türkei: So geht es Sarah-Jane Wollny allein

Genießt Sarah-Jane Wollny (24) die Auszeit von ihrer Familie? Bereits im vergangenen Jahr legte sich die wohl bekannteste Großfamilie aus Deutschland in der Türkei einen zweiten Wohnsitz zu. Seither reisen Silvia Wollny (58) sowie ihre Kinder regelmäßig in den Süden, um dort für ein paar Wochen zu leben. Auch jetzt sind die Reality-TV-Stars wieder in der Türkei – jedoch ohne Sarah-Jane. Wie geht es ihr so ganz allein zu Hause in Deutschland?

"Am Anfang genieße ich die Ruhe, aber irgendwann wird es auch langweilig und ich vermisse die anderen", gibt die 24-Jährige ehrlich im Rahmen eines Q&A in ihrer Instagram-Story zu. Dennoch gehe es der examinierten Altenpflegerin derzeit gut. Sie habe lediglich mit einer leichten Erkältung zu kämpfen.

Anders als ihre Schwester Sarafina (28) hat die Blondine in dem Haus in der Türkei keine eigene Wohnung. Wie sie in der Fragerunde zudem verrät, habe sie auch kein eigenes Zimmer in dem Zweitwohnsitz ihrer Familie. Doch das scheint die Blondine nicht zu stören.

Sarah-Jane Wollny, Reality-TV-Star

Sarah-Jane Wollny im August 2022

Sarah-Jane Wollny im Januar 2022

