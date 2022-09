Fühlt sich Sarafina Wollnys Familie in der Türkei wohl?

Ist Sarafina Wollny (27) in der Türkei glücklich? Die Tochter von Silvia Wollny (57) verließ gemeinsam mit ihrem Mann Peter (29) und ihren Zwillingen Casey (1) und Emory (1) ihre Heimat Deutschland und wanderte mit ihnen in das Land am Schwarzen Meer aus. Seitdem ist die Familie nur noch selten in Deutschland. Über das Leben in der Türkei gibt Sarafina nicht sehr viel preis. Jetzt erzählte sie, wie es ihr, Peter und den Kindern dort geht.

Auf Instagram wurde Sarafina von einem Follower gefragt, wie es ihr in der Türkei geht. "Wir fühlen uns hier sehr wohl. Am Wichtigsten ist für uns, dass die Zwillinge hier glücklich und zufrieden sind", meinte die TV-Bekanntheit. Dennoch will die Zweifach-Mutter ihrer Heimat nicht ganz den Rücken kehren. "Dieses Jahr feiern wir Weihnachten in Deutschland mit der Familie", kündigte sie an.

Doch ihr Leben in der Türkei läuft nicht immer perfekt. Kürzlich hatten Sarafina und Peter jede Menge Stress mit ihrem Vermieter, der ihre Wohnung, für die sie noch Miete zahlten, illegal weitervermietet hatte. Inzwischen haben die beiden eine neue Bleibe gefunden, erzählte Sarafina. Wie die neue Wohnung aussieht, können Zuschauer in der Sendung Die Wollnys sehen, erklärte sie.

