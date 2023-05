Krisenindiz? Walentina Doronina will Schlussstriche ziehen

Walentina Doronina (23) deutet Veränderungen in ihrem Leben an. Die Reality-TV-Bekanntheit geht seit September vergangenen Jahres mit ihrem Can durchs Leben. Zuletzt hatte ihr Liebster der Blondine sogar live im TV einen Antrag gemacht. An ihrem gestrigen Geburtstag zeigte die einstige Promi Big Brother-Teilnehmerin sich enttäuscht: Jemand, der ihr sehr nah steht, vergaß ihren großen Tag. Dabei könnte es sich wohl um ihren Verlobten handeln. Nun spricht Walentina davon, ein neues Kapitel beginnen zu wollen...

Die 23-Jährige erklärte in ihrer Instagram-Story, dass es sehr schwierig sei, als Person des öffentlichen Lebens Beziehungen oder Freundschaften zu führen. "Was ich auf jeden Fall in mein neues Lebensjahr mitnehme, ist, dass einfach viele Situationen nicht mehr so weitergehen können in meinem Leben und ich da klare Schlussstriche ziehen werde in vielen Hinsichten", ließ sie diesbezüglich verlauten. Bedeutet dies etwa auch ein Ende für ihre Beziehung?

Die TV-Persönlichkeit hatte vor wenigen Wochen auch preisgegeben, dass sie ein angespanntes Verhältnis zu den Eltern ihres Verlobten habe. Angeblich habe sie sich von diesen beleidigen und als "irgendein Weib" betiteln lassen müssen. "Es wird nie wieder Kontakt zwischen uns geben", hatte Walentina daraufhin klargestellt. Auch zur Hochzeit sollen ihre zukünftigen Schwiegereltern nicht eingeladen werden.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Can Kaplan, Januar 2023

Instagram / walentinadoroninaofficial Collage: Can Kaplan und Walentina Doronina

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Bekanntheit

