Familienstreit? Can Kaplans Eltern beleidigten Walentina

Sind seine Eltern gegen die Beziehung? Walentina Doronina (22) ist eine deutsche TV-Persönlichkeit und sorgte mit ihrer direkten und aufbrausenden Art schon häufig für Schlagzeilen. Seit dem vergangenen Sommer ist sie glücklich an Can Kaplan vergeben. Doch als das Paar gemeinsam den Promi Big Brother-Container bezog, bröckelte die Fassade, denn die Blondine zog über Cans Eltern her! Jetzt erklärte Walentina, wie es dazu gekommen war.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Reality-Persönlichkeit ein Video, in dem sie über die angespannte Situation berichtet. Angeblich habe sie sich von Cans Eltern beleidigen und als "irgendein Weib" betiteln lassen müssen. Sie könne zwar verstehen, dass ihr Freund seine Eltern schützen möchte, jedoch lasse sie so nicht mit sich umgehen. "Es wird nie wieder Kontakt zwischen uns geben", stellt Walentina klar. Auch zur Hochzeit sollen ihre zukünftigen Schwiegereltern nicht eingeladen werden.

Can verteidigt seine Eltern dennoch. "Du musst auch meinen Vater verstehen, der steht dann da und denkt sich so: 'Was ist jetzt hier los?'", gibt er seiner Zukünftigen zu verstehen. Außerdem mutmaßt er: "Es ist vielleicht auch eine Kultursache. Ein türkischer Vater hat auch einen anderen Respektanspruch." Dass sich die beiden im Fernsehen verlobten, sei ein weiterer Grund für die Wut seiner Eltern gewesen.

Instagram / walentinadoroninaofficial Can Kaplan und Walentina Doronina

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Can Kaplan im Urlaub auf den Malediven

Instagram / walentinadoroninaofficial Can Kaplan und Walentina Doronina im Oktober 2022

