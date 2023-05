Glücklicher denn je: Macht Iris Klein Dating-Andeutungen?

Iris Klein (55) weiß, wie sie im Gespräch bleibt... Anfang des Jahres hatte sich die einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin von ihrem Ehemann Peter Klein (56) getrennt. Der Grund: Ihr Ex hatte mit Yvonne Woelke (41) angebandelt. Inzwischen verbringen die beiden tatsächlich viel Zeit zusammen und sollen aktuell sogar für eine TV-Show zusammengezogen sein. Doch lernt Iris auch gerade jemanden kennen? Zumindest heizt sie die Dating-Gerüchte jetzt ordentlich an.

Seit Tagen macht die 55-Jährige im Netz ganz deutlich, wie happy sie inzwischen wieder ist. So auch jetzt: Am Montag teilt Iris ein Selfie in ihrer Instagram-Story, auf dem sie ein mysteriöses "T" platziert. Ob es sich dabei um den Anfangsbuchstaben eines neuen Lovers handelt? "Ich blühe gerade wieder auf und ich bin glücklicher als jemals zuvor in meinem Leben", schwärmt sie unter dem Schnappschuss zumindest.

So richtig abgeschlossen scheint Iris mit der Trennung von ihrem langjährigen Ehemann allerdings noch nicht zu haben – immerhin teilt sie immer wieder melancholische Sprüche und kurze Videoclips, mit denen sie auf ihr Liebes-Aus anspielt. Auch die Spitzen gegen Peter und Yvonne kann sich die Mutter von Daniela Katzenberger (36) und Jennifer Frankhauser (30) oftmals nicht verkneifen.

