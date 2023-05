Mit Blondine unterwegs: Ist das Frédéric von Anhalts Neue?

Ist Frédéric von Anhalt (79) etwa neu verliebt. Der Adoptivprinz ist eigentlich eher für seine Suche nach einem passenden Erben bekannt als für die Suche nach der großen Liebe. Bis zu ihrem Tod 2016 war er mit der Schauspielerin Zsa Zsa Gabor (✝99) verheiratet, um die er sich auch in schwerer Krankheit liebevoll gekümmert hatte. Doch nun könnte der Unternehmer eine neue Partnerin gefunden haben: Frédéric wurde beim Spaziergang mit einer hübschen Blondine erwischt.

Am Dienstag wurde Frédéric mit der Blondine beim Einkaufsbummel durch Los Angeles gesehen. Das Duo machte einen Shoppingtrip in sein Lieblingsgeschäft Gucci, während sie sich angeregt unterhielten. Beide schienen bester Laune zu sein und der 79-Jährige brachte seine Begleitung auch dazu, herzlich zu lachen. Bei der Frau an seiner Seite soll es sich um die Geschäftsfrau Maja Gartmann handeln. Und diese hat mit ihren wasserstoffblonden Haaren eine gravierende Ähnlichkeit mit Frédérics verstorbener Frau.

Die Ähnlichkeit mit Zsa Zsa dürfte für Maja durchaus ein Pluspunkt sein, denn das ist wohl ein Aspekt, auf den Frédéric viel Wert legt. 2022 hatte er gegenüber RTL verraten, wie er sich seine Traumfrau vorstellt: "Muss nicht so berühmt sein wie Zsa Zsa Gabor, aber jemand, der Temperament hat wie Zsa Zsa Gabor." Er brauche hin und wieder auch eine Auseinandersetzung, weshalb seine Zukünftige in der Lage sein müsse, sich mit ihm zu streiten.

APEX / MEGA Frédéric von Anhalt (r.) und eine Unbekannte

Timm, Michael Prinz Frédéric von Anhalt bei der Berlin Fashion Week, 2022

Getty Images Zsa Zsa Gabor und Frédéric von Anhalt, 1989

