Nach Krönung: Royals wollen Abstand zu Prinz Harry & Meghan

Haben Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) damit die letzte Chance verpasst, sich mit der Royal-Family zu versöhnen? Am Wochenende wurde König Charles III. (74) offiziell gekrönt. Trotz des anhaltenden Familiendramas nahm auch sein jüngerer Sohn an der Zeremonie teil. Doch bereits kurz danach reiste er wieder ab, um bei seiner Familie zu sein — denn Meghan blieb mit den gemeinsamen Kindern in Kalifornien. Da Harry den besonderen Tag nicht für eine Versöhnung nutzte, wollen Charles und Co. nun Distanz schaffen!

Das behauptet ein Freund der Royal-Family gegenüber Daily Beast: "Die Gelegenheit, die sich Harry bot, um die Sache mit dem König zu klären, ist vorerst vorbei. Natürlich würde Charles eine Versöhnung mit Harry und Meghan immer begrüßen, [...] seine Tür steht in dieser Hinsicht immer offen." Der 74-Jährige wolle sich nun auf seine Regentschaft konzentrieren, wie der Insider ergänzt: "Aber jetzt, wo die Krönung abgeschlossen ist, denke ich, dass Charles sich auf die Aufgabe konzentrieren möchte, König zu sein, anstatt sich weiterhin von dem Drama um Harry und Meghan ablenken zu lassen."

Wegen Harry und Meghans Verhalten vermutet der Insider, dass sie nicht zur Krönung seines älteren Bruders eingeladen werden: "Es ist ganz klar, dass William (40) und Kate (41) jetzt extrem wichtige Mitglieder der Institution sind, also wird man ihre Meinung über Harry berücksichtigen müssen, die im Grunde genommen lautet. [...] Ich glaube nicht, dass irgendjemand erwartet, dass Harry eine Einladung zur Krönung von William erhält."

Getty Images König Charles III., 2023

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Juli 2018

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, April 2018

