Nun fest zusammen? Avril Lavigne teilt Kuschelbild mit Tyga

Avril Lavigne (38) will offenbar der ganzen Welt zeigen, wie glücklich sie ist! Vor wenigen Monaten war bestätigt worden, dass die Sängerin und ihr Verlobter Mod Sun (36) in Zukunft getrennte Wege gehen. Kurze Zeit später heizte die "Complicated"-Interpretin allerdings bereits die Gerüchteküche an – immerhin wurde sie knutschend mit Tyga (33) auf einem Event gesichtet. Nun teilt Avril ein erstes Kuschel-Pic mit dem Rapper.

Via Instagram teilt die 38-Jährige am Donnerstag eine Bilderreihe mit Eindrücken ihrer vergangenen Tage. Neben coolen Selfies oder Aufnahmen, die sie auf der Bühne zeigen, fällt vor allem ein Schnappschuss besonders ins Auge: Avril veröffentlicht ein Bild, auf dem sie und der "Rack City"-Interpret in einer leeren Konzerthalle stehen und sich innig umarmen.

Auch wenn Avril und Michael Ray Stevenson, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, viel Zeit miteinander verbringen, wollen sich die beiden Zeit lassen. "Sie gehen die Dinge sehr langsam an, um auf Nummer sicher zu gehen und sich wirklich kennenzulernen, bevor sie sich in etwas Ernstes stürzen", verriet ein Insider im März gegenüber People und fügte hinzu, dass die zwei "sehr verliebt ineinander" seien. Ob Avril die Beziehung mit ihrem Post offiziell macht?

