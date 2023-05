Riccardo Simonetti bügelt Hühnchen bei "Grill den Henssler"

Das gibt es nur bei Grill den Henssler! Beim Muttertags-Special der Kochsendung sind auch die Mütter der Promis dabei. Unter den Stars befinden sich die Moderatorin Aminata Belli und das Model Larissa Marolt (30). Auch Social-Media-Star Riccardo Simonetti (30) zeigt am Sonntag, den 14. Mai, seine Kochkünste. Der auffällige Entertainer beweist in der Show Kreativität: Statt Kochtopf oder Pfanne bügelt er sein Essen.

Ein Ausschnitt der Sendung bei RTL News zeigt die kuriose Kochmethode. Statt auf eine Küche setzte Riccardo eine ganze Weile eher auf einen großen Kleiderschrank für seine schillernden Outfits. Da er lieber essen geht, hat sich eine Küche für den Bestseller-Autor nicht gelohnt. Während der Corona-Pandemie wurde er ohne Küche auf die Probe gestellt. "Tatsächlich angefangen habe ich mit so Stylinggeräten. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Warum nicht also auch mal so eine Hühnerbrust bügeln?“, erzählt er, während die Hühnerbrust unter dem Bügeleisen gart.

Die Moderatorin Laura Wontorra (34), die Zuschauer und Steffen Henssler (50) staunen nicht schlecht. Für Steffen ist das Bügeleisen in seiner Show eine ganz neue Kochpraxis. "Aber warum nimmst du nicht einen normalen Herd?", fragt er Riccardo. Der 30-Jährige gibt zu, sich das Kochen mit dem Bügeleisen komplett angewöhnt zu haben. "Praktisch! Nebenbei bügeln und das Hühnchen fertig machen", scherzt der TV-Koch.

Anzeige

Getty Images Riccardo Simonetti bei der Halloween-Party von Heidi Klum, Oktober 2022

Anzeige

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti, Juli 2022 in London

Anzeige

Getty Images Riccardo Simonetti, Entertainer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de