Wie bereitet Kisu ihre Tochter auf das Geschwisterchen vor?

Kisus (31) Tochter freut sich darauf, Schwester zu werden! Die Influencerin hatte ihr erstes Kind 2019 zur Welt gebracht. Im November des vergangenen Jahres verkündete die YouTuberin eine weitere frohe Botschaft: Sie und ihr Partner Kevin Tewe erwarten ihren zweiten Nachwuchs. Mittlerweile ist der Babybauch schon kugelrund und es könnte jeden Moment losgehen. Kisu verriet Promiflash, wie ihre Dreijährige damit umgeht, ein Geschwisterchen zu bekommen.

Promiflash traf den Social-Media-Star bei der Eröffnungsfeier des TKMaxx-Onlineshops im Supercandy Pop Up Museum in Köln. Dort erklärte die 31-Jährige, dass die meisten Kinder in ihrem Bekanntenkreis bereits Geschwister haben. Deshalb sei die Erklärung gegenüber ihrer Tochter einfach gewesen. "Also sie hat es bei ihren anderen Freunden jetzt schon gesehen und freut sich darauf", plauderte Kisu aus.

Zusätzlich verriet die werdende Mama, dass sie während der zweiten Schwangerschaft deutlich weniger im Netz geteilt habe: "Es ist weniger geworden, beim ersten Kind habe ich noch jede Woche so ein Wochen-Update gemacht. Jetzt mache ich es jeden Monat." Sie wolle aber nach der Geburt das Leben als Zweifachmama thematisieren: "Ich denke schon, dass ich ein bisschen darüber reden und versuchen werde, Tipps zu geben, wie man das unter einen Hut bekommt."

Hauter, Katrin / ActionPress Kisu bei der Eröffnungsfeier des TKMaxx-Onlineshops, Mai 2023

Instagram / kisu Kisu und ihre Familie in Griechenland, 2022

Instagram / kisu Kisu, Netz-Star

