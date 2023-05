Barbara SchöneBURGER? Ihr Outfit fällt bei den Fans durch

Barbara Schöneberger (49) ist in ihrem heutigen Outfit ein echter Hingucker! Die Entertainerin führt schon seit Jahren durch diverse Shows rund um den Eurovision Song Contest. Heute moderiert sie den ESC-Countdown in Liverpool, dem Austragungsort der 67. Ausgabe des Wettbewerbs, den die Ukraine im vergangenen Jahr gewonnen hatte. Mit dabei sind viele Gäste aus der Musikbranche. Doch die Zuschauer haben offenbar nur Augen für Barbaras Kleid.

Für die Sendung "Eurovision Song Contest – Der Countdown" hat sich Barbara ein grelles rosafarbenes Kleid mit einem kuriosen Muster angezogen. Einige Twitter-User meinen, darauf Burger oder Macarons zu erkennen. Zusammen mit den gelben Ohrringen ist der Look den meisten Fans so oder so zu knallig. "Wie viele Farben willst du heute Abend tragen, Barbara?!" oder "Der ESC wird von einem Papagei präsentiert beziehungsweise vorgeführt" lauten nur zwei der vielen Kommentare.

Da Barbara in diesem Jahr in Liverpool ist, kann sie nicht wie in den vergangenen Jahren die Punkte aus Deutschland verlesen. Denn dafür müsste sich der entsprechende Moderator im Heimatland befinden. Stattdessen soll der Showmaster Elton (52) die Punkte verkünden.

Barbara Schöneberger, ESC-Vorentscheid 2023

Barbara Schöneberger im April 2022

Elton, 2021

