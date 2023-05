Bei "Temptation Island": Charline und Mikael auf Tuchfühlung

Diese beiden kommen sich gefährlich nahe! Bei Temptation Island wollten Charline Grothe und Adrian Loevenich eigentlich ihre Treue zueinander testen, doch schon jetzt scheint Adrian nichts anbrennen zu lassen. Bei wilden Partys und heißen Dates ging er bereits mit mehreren Verführerinnen auf Tuchfühlung und Flirtkurs. Derweilen scheint Charline einen guten Zuhörer für ihren Herzschmerz gefunden zu haben: Verführer Mikael. Bei einem gemeinsamen Ausflug zum Strand kamen sich die beiden näher.

Bei traumhaftem Wetter genossen Charline und Mikael einen Tag am Strand, inklusive eines gemeinsamen Tauchganges und Picknicks. "Es ist voll schön, so viele Komplimente von Mika zu bekommen", plauderte Charline aus. Als Mikael anschließend den Rücken von Charline eincremte, kamen sich die beiden ziemlich nahe. Die Blondine schien diese Nähe zu genießen: "Es ist eine schöne Ablenkung und ich glaube, die darf ich mir mal gönnen."

Bisher scheint die Blondine diesen Entschluss nicht zu bereuen. Im "Blitzlichtgewitter"-Podcast erklärte sie: "Es ist ja noch nichts Schlimmes passiert. Vielleicht hätte ich den ein oder anderen Abend nicht so tief ins Glas schauen sollen." Dennoch habe sich der Realitystar in diesem Moment wohlgefühlt, was für Charline "am wichtigsten" war.

Alle Infos zu "Temptation Island" auf RTL+.

RTL / Frank J. Fastner Adrian Loevenich und Charline Grothe, "Temptation Island"-Kandidaten

Instagram / charlinegrothe Charline Grothe, "Temptation Island"-Kandidatin

Instagram / charlinegrothe Charline Grothe, "Temptation Island"-Teilnehmerin

