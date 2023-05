Bereut "Temptation Island"-Charline die Nähe zu Mikael?

Was sagt Charline Grothe zu ihrem Verhalten? Gemeinsam mit drei weiteren Paaren stellen sich die Beauty und ihr Freund Adrian Loevenich dem ultimativen Treuetest von Temptation Island. Vor allem die vergebenen Männer geben ordentlich Gas: Gemeinsam mit zwölf Single-Ladies flirten und feiern Adrian, Louis, Adam und Nico, was das Zeug hält. Aber auch Charline scheint an einem Verführer Gefallen gefunden zu haben: Sie kommt Mikael immer näher! Bereut Charline heute ihr Verhalten?

"Nee, eigentlich nicht", stellte die 26-Jährige im "Blitzlichtgewitter"-Podcast klar und fügte außerdem hinzu: "Es ist ja noch nichts Schlimmes passiert." Eine Sache bereue Charline dennoch: "Vielleicht hätte ich den ein oder anderen Abend nicht so tief ins Glas schauen sollen. [...] Vielleicht hätte ich es Mikael nicht direkt so leicht gemacht, indem ich sage, dass er am gefährlichsten für mich ist." Dennoch habe sich der Realitystar in diesem Moment wohlgefühlt, was für Charline "am wichtigsten" war.

Im Promiflash-Interview machte Mikael klar: Auch er ist nicht von Charline abgeneigt! "Charline ist eine hübsche Frau mit schönen Kurven. Am meisten mag ich Charlines Art, da sie einen wirklich tollen Charakter hat und die richtigen Werte besitzt, was heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist", schwärmte der 24-Jährige. Dennoch hatte die TV-Bekanntheit Zweifel: "Ich war mir in dem Moment nicht so sicher, ob das ernst gemeint ist oder ob er einfach nur seinen Job ausführt", räumte Charline gegenüber den Podcast-Hosts ein.

