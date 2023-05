Fans machen sich über Eltons ESC-Punktevergabe lustig

Mit diesem Auftritt konnte er wohl nicht punkten! In Liverpool traten heute Musiker aus insgesamt 26 Ländern im Finale des Eurovision Song Contests gegeneinander an. In den vergangenen Jahren war Barbara Schöneberger (49) die Ehre zuteilgeworden, bei der Punktevergabe die Wertung der deutschen Jury zu verkünden. Während die Entertainerin heute den Countdown vor Ort moderierte, durfte Elton (52) erstmals ihre bisherige Rolle übernehmen. Doch die Zuschauer sind nicht begeistert: Eltons Punktevergabe wird im Netz kritisiert!

"Sorry Elton, das war peinlich", verkündet ein enttäuschter Fan auf Twitter. Einige Nutzer kritisieren die Englischkenntnisse des Comedians: "Boah, ist das Englisch von Elton schlecht. Extremer deutscher Akzent." Andere Zuschauer finden, er hätte sich etwas mehr aufhübschen können und schreiben: "Hat Elton kein Hemd?" oder "Überall die schärfsten Punktevergebenden, und Deutschland: Elton."

Doch auch seine Vorgängerin Barbara überstand den Abend nicht ohne etwas Kritik im Netz. Für ihren Auftritt in "Eurovision Song Contest – Der Countdown" hatte die Blondine sich in ein Kleid mit skurrilem Muster geworfen. "Wie viele Farben willst du heute Abend tragen, Barbara?!" oder "Der ESC wird von einem Papagei präsentiert beziehungsweise vorgeführt" lauten nur zwei der vielen Kommentare.

ProSieben/Willi Weber Elton, Moderator

Instagram / elton_tv Elton, 2021

ProSieben/Frank Hempel Elton, "Schlag den Star"-Moderator

