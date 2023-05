Herzogin Meghan engagiert Ex-Bodyguard von Kim Kardashian

Herzogin Meghan (41) verstärkte vor der Krönung ihr Sicherheitspersonal. Seit Prinz Harry (38) und sie aus der königlichen Familie ausgetreten sind, hat das Paar auch seinen öffentlich finanzierten Polizeischutz verloren. Seitdem ist es ein Kommen und Gehen bei den Leibwächtern der Sussexes. Erst vor wenigen Tagen hatte das Ehepaar Alberto Álvarez, den einstigen Bodyguard von Michael Jackson (✝50), entlassen. Nun engagierte Meghan den ehemaligen Leibwächter von Kim Kardashian (42) zu ihrem Schutz.

Wie Sun berichtet, sei die Herzogin am Wochenende mit dem Sicherheitsmann beim Wandern in Los Angeles gesichtet worden. Währenddessen nahm Harry auf der anderen Seite des großen Teichs an der Krönung von König Charles III (74) teil. 2016 soll der Bodyguard für Kim Kardashian gearbeitet haben. Ein anderer ehemaliger Leibwächter des Reality-TV-Stars, Steve Stanulis, vermutet, dass Meghan den begehrten Sicherheitsmann möglicherweise wegen seines Einflusses angeheuert habe.

"Das sind Leute, die aus einem kleinen Pool von Elite-Leibwächtern kommen, die entweder einen Polizei- oder Militärhintergrund haben", führte Steve weiter aus. Es sei logisch, dass jemand, der gut genug ist, für hochkarätige Stars zu arbeiten, sehr begehrt ist.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im April 2022

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Neuseeland 2018

Getty Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

