Lange nicht gesehen: Herzogin Meghan voller Freude auf Foto

Sie scheint sehr fröhlich! Vor einer Woche fand die langersehnte Krönungszeremonie von König Charles III. (74) statt. Trotz Differenzen mit den britischen Royals ließ sich auch Prinz Harry (38) das Spektakel nicht entgehen. Wer hingegen nicht dabei war, ist Harrys Frau Herzogin Meghan (41). Diese blieb mit Sohnemann Archie in Kalifornien, um dessen Geburtstag zu feiern. Die Schauspielerin hatte sich schon seit Längerem nicht mehr ihren Fans präsentiert – das änderte sich jetzt: Meghan zeigt sich mit einem Lachen im Gesicht auf Social Media!

Der Schnappschuss auf Instagram zeigt die 41-Jährige an der Seite einer anderen Frau. Die beiden posen in Anbetracht des morgigen Muttertags für die Initiative "Community of Motherhood" zum guten Zweck. Meghan und die Aktivistin Kelly McKee Zajfen lächeln sich auf dem Foto freudestrahlend an. Die zwei Frauen tragen je ein Shirt, auf welchem der Name der Initiative abgedruckt ist.

Ob sich die Frau von Prinz Harry nach der Krönung bewusst von den Blicken der Öffentlichkeit fernhalten will? Das weiß die Serien-Darstellerin wohl nur selbst. Fakt ist jedoch, dass es ihr viele Royal-Fans allem Anschein nach übel nahmen, dass sie sich nicht gemeinsam mit ihrem Mann in das Flugzeug nach London gesetzt hatte.

Getty Images Herzogin Meghan bei der Premiere von "The Hunger Games", 2013

Getty Images Herzogin Meghan bei den Invictus Spielen, 2020

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Archie Harrison am 8. Mai 2019 in Windsor

