Liam Payne erstmals nach seiner Trennung wieder gesehen

Liam Payne (29) scheint es gut zu gehen! Der Sänger ging rund zehn Monate mit seiner Freundin Kate Cassidy durchs Leben. Die US-Amerikanerin wohnte sogar bei dem One Direction-Star in London. Doch vor wenigen Tagen kam dann raus: Die beiden sollen sich getrennt haben! Davon lässt sich der Brite derzeit allerdings nichts anmerken: Jetzt wurde Liam erstmals nach der Trennung wieder öffentlich gesichtet.

Wie Daily Mail berichtet, war der 29-Jährige mit einem Kumpel in seiner Heimat unterwegs: Sie besuchten zusammen die hippe Location London Chiltern Firehouse. Für diesen Anlass wählte Liam ein lässiges Outfit, bestehend aus einer dunklen Jeans, weißem T-Shirt und beigefarbener Bomber-Jacke. Auf den Fotos strahlt der Boygroup-Star in die Kamera und posiert für die Paparazzi vor dem Laden.

Ein Insider hatte kürzlich gegenüber The Sun ausgeplaudert, dass Liam und Kate ab sofort kein Paar mehr seien. "Es gab keinen großen Streit oder so etwas – es nahm einfach seinen Lauf und sie haben beschlossen, getrennte Wege zu gehen", betonte die Quelle. Mittlerweile sei Kate auch aus seiner Londoner Wohnung ausgezogen und zurück in die Staaten geflogen.

Anzeige

TOT/MEGA Kate Cassidy und Liam Payne in London, März 2023

Anzeige

Getty Images Liam Payne, britischer Sänger

Anzeige

Splash News / ActionPress Liam Payne mit seiner Freundin Kate Cassidy, Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de