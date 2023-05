Liebes-Outing? Valentina Pahde teilt Pic mit Blondschopf!

Ist Valentina Pahde (28) wieder in festen Händen? Die ehemalige GZSZ-Darstellerin hält ihr Liebesleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. 2021 soll sie eine Liaison mit ihrem damaligen Let's Dance-Kollegen Rúrik Gíslason (35) gehabt haben. Im März dieses Jahres waren dann Gerüchte aufgekommen, dass sie den Sportler Dominik Gührs (33) datet. Die beiden hatten offenbar zusammen Urlaub gemacht. Nun teilte Valentina sogar ein Foto mit ihm!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die TV-Darstellerin ein Foto, das sie gemeinsam mit dem professionellen Wakeboarder an ihrer Seite zeigt. Die beiden haben sich richtig herausgeputzt – offenbar waren sie zusammen zu Gast bei einer Hochzeit. Doch auch zwischen Valentina und Dominik könnte Liebe in der Luft liegen: Die 28-Jährige versah den Beitrag mit einem roten Herz-Emoji.

2018 hatte Valentina ausgeplaudert, wie sie sich ihren Traummann vorstellt. "Man muss mich auf jeden Fall unterhalten, denn ich bin superschnell genervt und gelangweilt. Man muss schon irgendwie immer etwas Neues bringen", hatte sie gegenüber RTL erzählt.

Getty Images Valentina Pahde, Schauspielerin

Instagram / nikguehrs Dominik Guehrs, Wakeboarder

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde, November 2022

