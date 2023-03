Turtel-Pic: Ist Valentina Pahde in Profi-Sportler verliebt?

Hat sich etwas in Valentina Pahdes (28) Liebesleben getan? Die GZSZ-Schauspielerin versucht ihr Privatleben auch wirklich privat zu halten. Nach ihrer öffentlichen Beziehung mit Raúl Richter (36) machte sie keine neue Liebe offiziell. So konnten Fans nur spekulieren, wen sie datet. Während und einige Monate nach ihrer Teilnahme an Let's Dance wurde ihr eine Liebelei mit Rúrik Gíslason (35) nachgesagt. Mittlerweile folgen sie sich nicht mal mehr auf Instagram. Jetzt zeigt sich Valentina mit einem anderen Mann an ihrer Seite!

In ihrer Instagram-Story sorgte sie nun für eine Überraschung. Denn Valentina teilte ein Pic von sich auf Lombok– dabei hält sie ein Mann an der Hüfte fest. Sein Gesicht ist nicht zu sehen. Aber die zwei wirken ziemlich vertraut. Möchte die Blondine ihren Fans damit etwa ein Liebes-Update geben? Derzeit macht sie Urlaub auf Bali – und das anscheinend nicht allein.

Denn auf anderen Schnappschüssen ist auch zu sehen, dass ihr ein Mann beim Essen gegenüber sitzt. Wie RTL berichtet, könnte es sich hierbei um den Profi-Sportler Dominik Gührs handeln. Laut seinem Social-Media-Profil befindet er sich momentan auch auf Bali. Schon Ende 2022 kamen Gerüchte auf, dass er und Valentina sich daten sollen.

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde und ein Mann auf Lombok

RTL Valentina Pahde im Jahr 2023

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde, Schauspielerin

Glaubt ihr, dass es sich bei dem Mann auf dem Foto um Dominik handelt?



