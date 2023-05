Werden Philipp Stehler und Vanessa etwa strenge Eltern sein?

Langsam wird's ernst bei Philipp Stehler (34) und Vanessa Ciomber! Momentan könnten der einstige Bachelorette-Kandidat und das Model nicht glücklicher sein. Das Pärchen geht bereits seit drei Jahren gemeinsam durchs Leben. Erst kürzlich haben sich die zwei Turteltauben verlobt. Ganz nebenbei sind die beiden in freudiger Erwartung ihres ersten Nachwuchses. Im Promiflash-Interview verrieten Philipp und Vanessa, ob sie strenge Eltern sein werden!

In vier Wochen soll es wohl schon so weit sein, dass ihr kleiner Sohn das Licht der Welt erblickt. Promiflash traf die werdenden Eltern bei der Eröffnungsfeier des TKMaxx-Onlineshops im Supercandy Pop Up Museum in Köln. Auf die Frage, ob Philipp und Vanessa streng bei der Erziehung ihres Kindes sein werden, gab die Blondine eine klare Antwort: "Ich glaube, ich werde die Strengere sein." Da musste der 34-Jährige schmunzeln, weil er das Gleiche von sich behaupten würde. "Da sind wir uns nicht ganz einig", scherzt der baldige Papa beim exklusiven Interview.

Bei einer Sache sind sich die zwei jedenfalls schon mal einig: Sie wollen ihr Baby gut behüten. "Das zeugt ja auch so ein bisschen davon, dass der Beschützer durchkommt. Das ist vielleicht auch eine gesunde Angst, die man haben sollte – man will ja einfach nur sein Baby schützen", erklärt Philipp im weiteren Verlauf des Gesprächs.

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler und Vanessa Ciomber im März 2023

Hauter,Katrin Philipp Stehler und Vanessa Ciomber, Mai 2023

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler und Vanessa Ciomber, April 2023

