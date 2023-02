Szenen von Paul Walker (†40) in neuem Film "Fast X" zu sehen

Jetzt ist er noch einmal zu sehen! Der Schauspieler Paul Walker (✝40) war von Beginn neben Vin Diesel (55) das Aushängeschild der Action-Filme Fast & Furious. Im Jahr 2013 starb er mit 40 Jahren bei einem tragischen Autounfall mit seinem guten Freund Roger Rodas (✝38). Seit seinem letzten Auftritt in dem siebten Teil der Filmreihe sind drei weitere Fortsetzungen ohne ihn erschienen. Im Mai soll der elfte Teil in den Kinos anlaufen – und Paul wird wieder darin zu sehen sein.

Vor etwa einer Woche wurde der Trailer des wahrscheinlich letzten Teils der Action-Reihe veröffentlicht. Bereits darin sind Abschnitte zu sehen, die Paul wieder hinter dem Lenkrad zeigen. Bei "Fast X" geht es wohl auch um die Vergangenheit, sodass unveröffentlichte Film-Sequenzen aus dem fünften Teil "Fast Five" für den elften Teil verwendet werden sollen. Mit einfachen Computer-Tricks soll so die Illusion geschaffen werden, dass Paul in den Filmen mitgewirkt hat.

Als Paul starb, waren noch nicht alle Szenen für "Furious 7" abgedreht. Um ein rundes Ende zu schaffen, mussten seine Brüder Cody Walker (34) und Caleb Walker (45) für ihn einspringen. Die beiden sind ihrem Bruder fast wie aus dem Gesicht geschnitten.

Anzeige

Getty Images Vin Diesel bei dem Trailer-Launch von "Fast X", 2023

Anzeige

Getty Images Paul Walker und Vin Diesel bei der Eurpoa-Premiere von "Fast & Furious" in Bochum, 2009

Anzeige

Getty Images Ludacris und Michelle Rodriguez, 2023

Anzeige



