Viele "Let's Dance"-Liebespaare: Für Mimi keine Überraschung

Let's Dance hat schon die ein oder andere Beziehung hervorgebracht! In der Tanzsendung geht es wohl ganz schön heiß her – schließlich fand im Rahmen der beliebten Show schon der ein oder andere Promi seine bessere Hälfte in einem Profitänzer. So lernten sich Moderatorin Rebecca Mir (31) und Massimo Sinató (42), aber auch Luca Hänni (28) und Christina Luft (33) kennen und lieben! Für den diesjährigen Kandidaten Mimi Kraus (39) ist das gar nicht verwunderlich!

"Du lernst dich innerhalb kürzester Zeit so intensiv kennen, da ist es keine Überraschung, dass da schon die ein oder andere Beziehung hervorgeht", gibt der Sportler bei "Punkt 8" zu. "Dass man da in Versuchung gerät, das ist schon nicht ohne", räumt der einstige Handballspieler ein. Bei Mimi selbst und seiner Partnerin Isabel Kraus sei das jedoch kein Thema gewesen. "Bei meiner Frau war das total easy. Mariia und Bella haben sich gut verstanden", erklärt er.

Derzeit munkeln die Fans der Sendung, ob es auch zwischen Timon Krause (28) und seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (36) knistert. Die beiden sollen angeblich sogar beinahe zeitgleich ihre Beziehungen beendet haben. "Ekat starrt nur Timon an", bemerkte ein User auf Twitter. Auch andere Nutzer teilen wohl diese Meinung und schreiben: "Kann mir auch keiner erzählen, dass zwischen Ekat und Timon nichts geht."

Christina Luft und Luca Hänni

Mimi Kraus und Isabel Kraus bei "Let's Dance" 2023

Ekaterina Leonova und Timon Krause bei "Let's Dance" 2023

