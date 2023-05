Neues Album: Jonas Brothers veröffentlichen Liebeserklärung

Die Jonas Brothers sind total verliebt! Seit ihrem Comeback im Jahr 2019 ist es kein Geheimnis mehr, dass Kevin Jonas (35), Joe Jonas (33) und Nick Jonas (30) ihre große Liebe gefunden haben. Mit ihren Frauen Danielle Jonas (35), Sophie Turner (27) und Priyanka Chopra (40) zeigen sie sich immer wieder glücklich in der Öffentlichkeit. Am 12. Mai haben die drei Brüder einen Liebesbrief an ihre Ehefrauen und Töchter veröffentlicht – in Form ihres neuen Albums.

In insgesamt zwölf neuen Songs nimmt die Band ihre Fans mit auf eine Reise durch ihre Liebesbeziehungen. Mit dem Opener "Miracle" preist das Trio die besonderen Frauen an, die vor Jahren in ihr Leben getreten sind und wie diese alles verändert haben. Weiter geht das Abenteuer mit dem Lied "Montana Sky". Hier besingen die Brüder ihre Verwandlung von ehemaligen Disney-Stars zu Ehemännern. Der vorletzte Song, die Ballade "Little Bird", ist eine Hommage an die Töchter der Bandmitglieder.

Auf Instagram reagieren die Fans total begeistert auf das neue Album. "Glückwunsch Jungs. Dieses Album ist unglaublich", kommentiert ein User auf dem Account von Nick. "Ich kann mir kein Lieblingslied aussuchen. Ihr Jungs enttäuscht mich nie", geht das Loblied weiter.

Anzeige

Getty Images Kevin Jonas mit seiner Frau Danielle, Januar 2020

Anzeige

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2023

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas, April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de