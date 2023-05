Prinz Harry und seine Meghan erstmals nach Krönung gesichtet

Prinz Harry (38) ist zurück in seinen Alltag gekehrt. Erst vergangenen Samstag war der Royal nach London gereist, um der Krönung seines Vaters König Charles III. (74) beizuwohnen. Seine Frau, Herzogin Meghan (41), war jedoch nicht anwesend gewesen. Die ehemalige Schauspielerin verbrachte den Tag aufgrund von Söhnchen Archies (4) Geburtstag mit beiden Kids in den USA. Direkt nach den Feierlichkeiten war Harry zurück zu seiner Familie geflogen. Jetzt hat man den Royal zum ersten Mal seit der Krönung wieder in der Öffentlichkeit gesehen.

Auf Bildern, die unter anderem TMZ vorliegen, ist der 38-Jährige gemeinsam mit seiner Liebsten zu sehen. Paparazzi lichteten das Paar am Freitag bei einem Dinner-Date in Santa Barbara ab. Augenzeugen berichteten, dass Harry und Meghan sehr glücklich wirkten. Für ihre Zeit zu zweit warfen sich die zweifachen Eltern in lässige Outfits. Während der Royal ein dunkles T-Shirt mit einer weißen Hose kombinierte, trug die 41-Jährige ein Kleid in Braun.

In den vergangenen Wochen hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass die Herzogin zum dritten Mal schwanger sei. Doch von einem Babybauch fehlt auf den Paparazzibildern jede Spur. Zudem spricht auch die Wahl des Restaurants dagegen: Das Paar aß in einem Sushiladen zu Abend. Während der Schwangerschaft wird jedoch vom Verzehr von rohem Fisch abgeraten.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Archie Harrison am 8. Mai 2019 in Windsor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de