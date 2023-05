Bleibt Anna Ermakova nach "Let's Dance" in Deutschland?

Anna Ermakova (23) hat sich in Deutschland verliebt. Eigentlich wohnt die Tochter der Tennislegende Boris Becker (55) gemeinsam mit ihrer Mutter in London, doch für ihre Teilnahme an der Tanzshow Let's Dance befindet sich Anna seit einigen Wochen in Deutschland. Dort schwebt sie mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin (36) gemeinsam über das TV-Parkett und nutzt das Tanztraining, um ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. Denn Anna könnte sich vorstellen, ihren Wohnort dauerhaft zu wechseln.

Für einen Umzug hat das Model jedoch ganz klare Voraussetzungen. "Erst muss ich Deutsch lernen. Ich versuche im Moment Deutsch zu lernen, aber es ist sehr schwierig mit dem Training", erklärte Anna gegenüber RTL. Dennoch ist ihr Tanzpartner Valentin sicher: "Ich glaube, dass sie die Zeit bei 'Let’s Dance' sehr genossen hat, bis hierhin und sich auch in Deutschland sehr verliebt hat." Außerdem stellte er klar, dass Anna ihn in Deutschland immer besuchen könne.

Noch bleibt Anna sowieso in Deutschland, denn am kommenden Freitag wird das Model im großen "Let's Dance"-Finale auf der Bühne stehen und um den Sieg der Show tanzen. Profitänzer Valentin ist mächtig stolz auf die bisherige Leistung seiner Tanzpartnerin. "Die Anna hat das mehr als verdient", gab er gegenüber Promiflash zu.

Panama Pictures / ActionPress Valentin Lusin und Anna Ermakova bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Anna Ermakova und Valentin Lusin bei "Let's Dance" 2023

RTL Anna Ermakova bei "Let's Dance"

