"Let's Dance"-Finale: Valentin Lusin stolz auf Anna Ermakova

Valentin Lusin (36) spricht in den höchsten Tönen von seiner Tanzpartnerin! Seit einigen Wochen schwebt der Profitänzer jeden Freitag gemeinsam mit Anna Ermakova (23) über das Let's Dance-Parkett. Woche für Woche begeistert die Tochter von Boris Becker (55) die Zuschauer mit ihrer Leistung – weshalb es das Duo sogar bis in das Finale geschafft hat. Wie stolz Valentin deshalb auf Anna ist, verrät er im Promiflash-Interview!

Nach dem Halbfinale und dem Mega-Lob der Jury am vergangenen Freitag kommt Valentin gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus. "Die Anna hat das mehr als verdient. Ich habe den Tanz sehr genossen und ich fand, wir waren in dieser Atmosphäre drin, deswegen war es einfach toll. Heute hat alles geklappt", freut er sich im Promiflash-Interview. Und das, obwohl es die Woche ziemlich in sich hatte. "Tatsächlich ist die Halbfinal-Woche mit die härteste, weil man zwei volle Tänze plus den Impro-Tanz üben muss", erklärt der 36-Jährige stolz.

Doch nur weil Anna regelmäßig abliefert, bedeute das noch lange nicht, automatisch auch den Pokal mit nach Hause zu nehmen. "Es gab schon alles Mögliche. Ich erinnere mich noch an ein Jahr, wo der erste Platz, den Punkten nach, trotzdem rausgeflogen ist. [...] Am Ende entscheiden eben die Zuschauer, daher bin ich umso glücklicher, dass es geklappt hat", verrät er Promiflash nach der Show und fügt hinzu, dass das Tanzpaar dennoch jedes Mal total nervös sei.

Getty Images Anna Ermakova und Valentin Lusin bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Anna Ermakova mit Valentin Lusin bei "Let's Dance"

RTL / Frank W. Hempel Anna Ermakova und Valentin Lusin bei "Let's Dance" 2023

