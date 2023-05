Das sind die neuen "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten!

Na, das kann ja was werden! Eingefleischte Fans dürften die letzte Staffel von Das Sommerhaus der Stars noch gut in Erinnerung haben. Patrick Romer (27) polarisierte in der Show wohl am meisten mit seinem Verhalten seiner Freundin Antonia Hemmer (23) gegenüber. Nach der Sendung zerbrach ihre Beziehung. Auch Diogo Sangre (28) und Vanessa Mariposa (30), die in der vergangenen Staffel dabei waren, sind kein Liebespaar mehr. Jetzt wurde bekanntgegeben, welche Stars im Sommerhaus ihre Liebe auf die Probe stellen!

RTL verkündete, dass das Schauspielerpaar Eric (33) und Edith Stehfest ins Sommerhaus zieht. Mit von der Partie sind auch die Reality-Darsteller Maurice Dziwak und Ricarda Raatz. Auch Claudia Obert (61) und ihr Freund Max Suhr (24) sind in der kommenden Sommerhaus-Staffel zu sehen. Zwei weitere Kandidaten, die wohl vorab schon für geteilte Meinungen sorgen, sind Aleksandar Petrovic (32) und Vanessa Nwattu. Außerdem mischen Walentina Doronina (23) und ihr Verlobter Can Kaplan das Sommerhaus auf.

Für Stimmung sorgt Partyschlager Tim Toupet (51). Er nimmt mit seiner Partnerin Carina Crone teil. Justine Dippl ist als Ex-Partnerin vom ehemaligen Dschungelkönig Joey Heindle (30) bekannt. Sie bezieht mit ihrem Partner Arben Zekic das Sommerhaus. Außerdem beehren Pia Tillmann (35) und Zico Banach (32) die Show. Auf welches Promipaar freut ihr euch am meisten? Stimmt unten ab!

Instagram / edithstehfest Edith und Eric Stehfest im Juni 2020

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Can Kaplan, Januar 2023

ActionPress Max Suhr und Claudia Obert im August 2022 in Hamburg

