Endspurt! Hochschwangere Kisu zeigt Babybauch in Unterwäsche

Es könnte jeden Moment so weit sein! Kisu (31) und ihr Partner Kevin Tewe sind 2019 zum ersten Mal Eltern geworden. Seitdem hält ihre Tochter Milena sie stets auf Trab – schon bald wird sie dabei auch Verstärkung bekommen: Die YouTuberin ist wieder in freudiger Erwartung. Wie weit fortgeschritten Kisu in ihrer Schwangerschaft ist, macht sie jetzt mit einem Schnappschuss deutlich.

In ihrer Instagram-Story präsentierte die bald zweifache Mama ihre Babykugel voller Stolz: Sie lichtete sich in einem nude-farbenen Slip und einem weißen Sport-BH seitlich vor einem Spiegel ab und gab damit einen Blick auf ihren Schwangerschaftsbauch frei. "Freches kleines Babybauch-Update", schrieb die Influencerin zu dem Bild dazu, auf dem sie keck für die Kamera posierte. Dem fügte sie zusätzlich noch den Hashtag "39. Schwangerschaftswoche" hinzu.

Zusätzlich gab Kisu noch einen Einblick in ihren derzeitigen Gemütszustand. "Aktuell fühle ich mich wie ins erste Trimester zurückgeworfen: Müde, übel, schlapp", beschrieb die 31-Jährige ihr Wohlbefinden und erinnerte sich an ihre erste Schwangerschaft zurück: "Bin letztens nochmal alte Stories durchgegangen und habe fast jeden Tag vor der Geburt wohl geschlafen mitten am Tag."

Instagram / kisu Kevin Tewe und Kisu

Instagram / kisu Kevin Tewe und Kisu

Instagram / kisu Kisu, YouTuberin

