Julian Zietlow dachte, Freundin Kate will ihn nur abziehen!

Da hat sich Julian Zietlow wohl geirrt. Der Unternehmer ist in den vergangenen Wochen vermehrt aufgefallen: Er machte öffentlich, dass er seiner Frau Alina Schulte im Hoff und seinen Kindern den Rücken gekehrt hat, einer thailändischen Sekte beigetreten war und mittlerweile eine neue Partnerin namens Kate hat. Auch wenn er mit der Brünetten mittlerweile ziemlich happy ist, habe er vor allem noch am Anfang an ihren Absichten gezweifelt, denn: Julian dachte anfangs, dass Kate ihn nur abziehen wolle!

"Ich dachte, sie wäre ein russischer Millionärs-Hunter, das war in meinem Kopf", erklärte der ehemalige Fitness-Influencer im Podcast "Four Junkies". Schließlich sei ihm von seinem Vater und seinen Freunden eingetrichtert worden, dass Frauen nur auf Geld aus sein sollen. Doch letztendlich sei die Anziehung zu der Beauty einfach zu groß gewesen, weshalb sie ehrliche Gespräche geführt haben, um die Vorurteile aus der Welt zu schaffen. "Ich habe mich einfach in die Liebe fallen lassen […]. Sie hat mir die absolute Liebe gezeigt. Sie hat mir für diese Aussage nicht Toleranz und Akzeptanz, sondern Respekt und Support gezeigt", erklärte der Auswanderer.

Allerdings war nicht von Anfang an alles Friede, Freude, Eierkuchen zwischen Julian und Kate. "Ich hab mit Kate nach ein paar Tagen Schluss gemacht, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht bereit, mit dieser Göttin umgehen zu können", verriet der zweifache Vater und gab zu: "Nur die Anziehung war so hart, die war so sehr da." Das habe sie wieder zusammengeführt.

