Kellnerin findet Herzogin Meghan wohl äußerst sympathisch!

Wird Herzogin Meghan (41) zu Unrecht als biestig dargestellt? Die Angetraute von Prinz Harry (38) wird schon seit Beginn ihrer Romanze mit dem Rotschopf von vielen Royal-Fans angefeindet. Schon öfter waren Gerüchte viral gegangen, die besagen, die Suits-Darstellerin sei unsympathisch und kein netter Mensch. Diese Behauptungen wurden noch befeuert, nachdem die Schauspielerin scheinbar aus Boshaftigkeit nicht bei der Krönung von König Charles III. (74) erscheinen wollte. Doch eine Augenzeugin meint nun: Meghan ist in Wahrheit eine sehr sympathische Person!

Die Kellnerin Krista Lepore, die die 41-Jährige anscheinend einst bediente, meint via TikTok: "Meghan ist reizend, respektvoll, freundlich." Die Film-Darstellerin sei mit einer Freundesgruppe in dem Lokal zu Gast gewesen, in dem die Mutter von Prinz Archie (4) von der besagten Bedienung mit allerlei Speisen versorgt worden sei. Auch ein Kollege der Kellnerin kommt wohl aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Sie ist einer der nettesten Menschen, die ich je in meinem Leben getroffen habe", soll dieser geäußert haben.

So sympathisch wie die Gastronomen Meghan beschreiben, wirkt sie auch auf einem Instagram-Schnappschuss, der vor Kurzem online ging. Auf diesem lacht die Frau von Prinz Harry an der Seite der Aktivistin Kelly McKee Zajfen für den guten Zweck. Die beiden hatten für ein Foto für die Initiative "Community of Motherhood" posiert.

Getty Images Herzogin Meghan, Dezember 2017

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Oktober 2020

Getty Images Herzogin Meghan, Frau von Prinz Harry

