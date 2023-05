Nach Gerüchten: Matt Healy mit Taylor Swifts Vater gesichtet

Wird es bei Matty Healy (34) und Taylor Swift (33) etwa ernst? Anfang April war öffentlich gemacht worden, dass die Sängerin und ihr langjähriger Freund Joe Alwyn (32) kein Paar mehr sind. Wenige Wochen später schien die "Blank Space"-Interpretin ihren Liebeskummer überwunden zu haben: Matty soll laut vielen Indizien der neue Mann an ihrer Seite sein. Die Hinweise verdichten sich jetzt, denn Matty war mit Taylors Vater unterwegs!

Der Frontmann von The 1975 sah sich in Philadelphia den Auftritt der 33-Jährigen an. Beim Konzert schien Taylor auf die Unterstützung ihrer Familie nicht verzichten zu wollen: Aufmerksame Fans erspähten ihren Lover Matty mit ihrem Vater Scott. Auf Twitter kursieren zahlreiche Aufnahmen der beiden – laut Berichten sollen sich die zwei bei der Show prächtig amüsiert und die ein oder andere Tanzeinlage geboten haben.

Taylor hingegen lernte schon die Mutter des 34-jährigen Musikers kennen. Denise Welch postete via Instagram ein Bild mit der Freundin ihres Sohnes. Allem Anschein nach besuchten die beiden Damen Mattys Konzert und hielten den Abend mit einem gemeinsamen Schnappschuss fest.

Taylor Swift, Sängerin

Scott mit seiner Tochter Taylor Swift, April 2015

Taylor Swift mit Denise Welch, Januar 2023

