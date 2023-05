Auf Kuschelkurs: Taylor Swift und Matty knutschend gesichtet

Zwischen Taylor Swift (33) und Matty Healy (34) läuft tatsächlich mehr! Vor wenigen Wochen hatte die Sängerin verkündet, dass sie und ihr Ex Joe Alwyn (32) in Zukunft getrennte Wege gehen. Seitdem brodelt die Gerüchteküche gewaltig: Immerhin soll die "Anti-Hero"-Interpretin mit Matty anbandeln. Nun verdichtet sich diese Annahme: Taylor ist Händchen haltend mit dem Sänger unterwegs – dabei soll es auch zu einem Kuss gekommen sein!

Am Donnerstag tauchen neue Bilder auf, auf denen Taylor und Matty gemeinsam unterwegs sind. Darauf ist zu sehen, wie die zwei Turteltauben in der Lounge eines Promi-Restaurants in New York City Händchen halten. Doch das ist noch lange nicht alles – denn ein Insider verrät gegenüber Page Six: Taylor und Matty (34) sollen sich sogar geküsst haben!

Vor wenigen Tagen wurden die 33-Jährige und der The-1975-Sänger erstmals zusammen abgelichtet. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, sieht man die beiden, wie sie gemeinsam die Location ihres Konzertes in Nashville verließen. Dabei machten es sich Taylor und Matty auf der Rückbank eines Vans gemütlich, der sie schließlich zu Taylors Wohnung brachte.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Matty Healy auf dem Coachella 2019

Getty Images Taylor Swift bei den Grammy Awards 2023

