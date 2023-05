Skurril: Polizei fasst Mann mit Blumen vor Lady Gagas Haus

Diese Blumen wollte Lady Gaga (37) wohl nicht. Die Musikerin gehört zu den erfolgreichsten Popstars der Welt. Mittlerweile ist sie auch als Schauspielerin tätig. Sie erhielt sogar einen Oscar für den Titelsong "Shallow" aus dem Film "A Star Is Born", in dem sie selbst die Hauptrolle spielte. Das brachte ihr eine große Fanbase ein. Doch manche Fans treiben es offenbar zu weit: Vor Lady Gagas Haus wurde ein Unbekannter mit Blumen von der Polizei angehalten.

Wie TMZ berichtet, wurde die Polizei von Los Angeles vergangenen Donnerstag zu Lady Gagas Haus gerufen. Der Sicherheitsdienst habe dort einen Mann gemeldet, der das Grundstück angeblich unbefugt betreten habe. Dieser habe wohl vorgehabt, Blumen zum Haus der Sängerin zu bringen. Die Polizei soll ihm dann erklärt haben, dass das keine gute Idee sei. Und das war wohl nicht das erste Mal, dass dieser Mann Lady Gaga aufsuchte. Laut des Sicherheitsdienstes wurde er bereits mehrmals aufgehalten, als er Geschenke bringen wollte. Verhaftet wurde er aber nicht.

Ihre Fancommunity dürfte sich in nächster Zeit aber noch vergrößern, denn Lady Gaga wird bald in einer fast schon ikonischen Superheldenrolle auf der Leinwand zu sehen sein. Im Film Joker: Folie à Deux spielt sie an der Seite von Joaquin Phoenix (48) die Rolle der Harley Quinn. Die ersten Bilder zeigen bereits, dass der Harlekin-Look der 36-Jährigen richtig gut steht.

Getty Images Lady Gaga bei der Oscar-Verleihung 2019

Getty Images Lady Gaga bei den British Academy Film Awards 2022

Getty Images Lady Gaga am Set von "Joker 2"

