Während Konzert: Taylor Swift schreit Sicherheitsmann an

Taylor Swift (33) verteidigt ihre Fans. Vor wenigen Wochen hatte die Sängerin verkündet, dass sie und ihr Ex Joe Alwyn (32) in Zukunft getrennte Wege gehen. Seitdem brodelt die Gerüchteküche gewaltig: Immerhin soll die "Anti-Hero"-Interpretin mit Matty Healy (34) anbandeln. Die beiden wurden sogar schon knutschend gesichtet. Bisher äußerten sich die Musiker allerdings nicht dazu. Während eines Konzerts sorgte Taylor dafür jetzt mit einer anderen Aktion für Aufsehen.

Offenbar kam es während des Konzerts der 33-jährigen Sängerin im Lincoln Financial Field in Philadelphia am Samstagabend zu einem heftigen Streit. In einem viralen Video der Show, das auf Twitter gepostet wurde, war Taylor zu sehen, wie sie den Refrain ihres beliebten Songs "Bad Blood" sang, als sie plötzlich einen Moment innehielt, um einen der Sicherheitsleute anzuschreien, um einen Fan zu verteidigen! Sie sagte, während sie auf die Menge zeigte: "Ihr geht es gut. Sie hat nichts getan. Hey, Stopp! Stopp!" Die Blondine ließ sich nicht beirren und sang während dieser Interaktion weiter. Und als sich die Situation zu beruhigen schien, fuhr sie mit der Show fort und ging auf die andere Seite der Bühne.

Am Sonntag hat jemand namens Caitlin Gabell ein Video auf TikTok gepostet, in dem sie behauptet, sie sei "das Mädchen, mit dem Taylor gestern Abend gesprochen hat" - und sie gab etwas mehr Kontext über die Geschehnisse während der Show! Sie erklärte, dass einer der Sicherheitsleute ihre Gruppe den ganzen Abend über "belästigt" hat. "Taylor bemerkte, dass ich Spaß hatte und dass es ihm nicht gefiel, und ihr gefiel es auch nicht, und dann wurde er praktisch hinausbegleitet. Es war nur ein Haufen Mädchen, die Spaß hatten, und er wollte nicht, dass wir Spaß haben."

