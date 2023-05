"Bauer sucht Frau International"-Lisa hasst früh aufstehen!

Lisa Klemp macht kritische Äußerungen. Aktuell sucht der Weinbauer Ezequiel aus Argentinien bei Bauer sucht Frau International die große Liebe. Auf die Hofwoche hat der Winzer, die ehemalige Adam sucht Eva Kandidatin Lisa sowie die Bayerin Sybille eingeladen. Die beiden Frauen können unterschiedlicher nicht sein: Während Sybille früh aufsteht, und dem Latino bei der Zubereitung des Frühstücks hilft, bleibt die Rothaarige lieber im Bett liegen. Lisa ist froh, dass Ezequiel keinen Stall hat, wo sie früh helfen müsste.

In der siebten Folge "Bauer sucht Frau International" spricht der TV-Bauer mit seinen Hofdamen über ihre Schlafgewohnheiten. Lisa gesteht sofort: “Am liebsten bin ich lange im Bett. Ich bin eine Kuschelmaus!” Ezequiel ist jemand, der von Natur aus nicht so lange schlafen kann. Auch Sybille startet gerne bald in den Tag. Im Interview verrät Lisa: “Ich bin sehr froh, dass ich mir einen Weinbauern ausgesucht habe und dass er kein Viehzeug hat!" Sie hätte überhaupt keine Lust dazu, um sechs Uhr morgens im Stall zu stehen.

"Die Leute, die Frühaufsteher sind, mag ich", stellt der Argentinier klar. Morgens konnte er sogar mit Sybille etwas Zweisamkeit und gute Gespräche teilen. Die Bayerin hatte ihn gefragt: "Wie lange kochst du denn schon den Kaffee nur für dich alleine?" Daraufhin gestand Ezequiel, dass er seit vier Jahren schon single sei. Sybille klärt ihn auf, dass sie seit zwei Jahren nur für sich Kaffee koche.

