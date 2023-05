"Bauer sucht Frau International"-Lisa kommt in High Heels an

Sie wählte einen ganz besonderen Look für die Reise. Aktuell buhlen wieder einige Singles um die Herzen der Bauern bei Bauer sucht Frau International. Auch der Weinbauer Ezequiel durfte zwei Hofdamen zu sich nach Argentinien einladen. Eine davon ist Lisa Klemp – doch ob sie wirklich weiß, worauf sie sich da einlässt? Lisa wählte für ihre Reise nämlich einen ganz besonderen Look!

Für ihr erstes Treffen mit Ezequiel machte sich die einstige Adam sucht Eva-Kandidatin ziemlich schick. In knappen Hotpants und bauchfreiem Top kommt sie am Flughafen an – dazu trägt sie schwarze High Heels. "Ich denke schon, dass ich vielleicht bessere Karten [als Sybille] habe, ich bin natürlich Fan von mir selber", erklärt Lisa. Auf das Kennenlernen mit ihrem Bauern müssen die beiden allerdings noch warten – denn ihn bekommen sie erst in der nächsten Folge zu sehen.

Ganz anders sieht es bei Heiko Bartsch aus. Zwischen ihm und seinem Gast Basti scheint es am Ende der Hofwoche ordentlich gefunkt zu haben. "Ich möchte nicht, dass es hier endet. Ich möchte wiederkommen. Ich möchte dich in mein Leben einladen. Und wenn du das magst, dann aber auch nicht zu viel Zeit verstreichen lassen, um uns dann auch wiederzusehen", gestand im Basti unter Tränen. Und auch der Bauer gibt seinem Auserwählten preis: "Ich würde mich freuen, wenn das irgendwie vielleicht mehr wird."

Alle Infos zu “Bauer sucht Frau International” bei RTL+.

