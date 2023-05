Tränen bei "Bauer sucht Frau International"-Heiko und Basti!

Was wird aus den beiden? Heiko Bartsch sucht derzeit bei Bauer sucht Frau International seinen Traumpartner. Zwei Männer hatte der Hobbygärtner auf seinen Hof im spanischen La Palma eingeladen, Sebastian schickte er bereits nach Hause. Zwischen ihm und seinem zweiten Gast Basti kam aber auch kaum romantische Stimmung auf. Nun ist die Hofwoche vorbei – wie geht es bei Basti und Heiko weiter?

In der aktuellen Folge führen der 46-Jährige und der Modefotograf ein klärendes Gespräch. "Ich möchte nicht, dass es hier endet. Ich möchte wiederkommen. Ich möchte dich in mein Leben einladen. Und wenn du das magst, dann aber auch nicht zu viel Zeit verstreichen lassen, um uns dann auch wiederzusehen", meint Basti unter Tränen. Heiko scheint der gleichen Meinung zu sein: "Ich würde mich freuen, wenn das irgendwie vielleicht mehr wird." Ganz überraschend sucht er dann sogar Nähe: Er lehnt sich zu seinem Besuch und gibt ihm mit Tränen in den Augen einen Kuss auf die Wange.

In der vergangenen Ausgabe kam es bei den beiden noch zu Streitigkeiten: Sie kletterten gemeinsam aufs Dach und kamen sich dort zum ersten Mal näher. Basti fragte Heiko dann, ob er sich neben ihn setzten wolle, doch der flippte aus: "Nee, ich setze mich doch jetzt nicht mit dir da hin und fummel oder so was!”

Alle Infos zu “Bauer sucht Frau International” bei RTL+.

