Danni Büchner schämt sich für ihren Sommerhaus-Auftritt

Diese TV-Erfahrung bereut Daniela Büchner (45) heute! Durch die Doku-Soap Goodbye Deutschland wurden die Blondine und ihr verstorbener Ehemann Jens Büchner (✝49) zu wahren Auswanderer-Stars. 2018 stellte sich das Ehepaar einer neuen TV-Herausforderung und zog gemeinsam in Das Sommerhaus der Stars. Doch schon in der vierten Folge wurden sie von ihren Mitstreitern aus der Promi-WG gewählt. Jetzt blickt Danni auf die Zeit zurück und kann nur den Kopf schütteln.

"Ich sag's euch so wie es ist: Heute einige Jahre später schäme ich mich echt für meinen 'grandiosen' Auftritt im Sommerhaus", schreibt der Realitystar in seiner Instagram-Story. Und fügt hinzu: "Ich war teilweise echt nicht ganz sauber im Kopf. Wirklich ohne Witz, was war mit mir los." Dennoch stellt Danni auch klar: "Aber heute noch finde ich einige so ziemlich doof, mit denen ich da drinnen war."

Erst kürzlich bewies Danni, dass sie im Netz kein Blatt vor den Mund nimmt und für mehr Realität sorgen möchte. "Ich fühle mich so, wie ich aussehe. Ich fühle mich echt beschissen. Und das muss ich sagen, nicht nur vom Körper her, sondern irgendwie auch von der Psyche zurzeit", erklärte sie ehrlich in ihrer Instagram-Story.

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, April 2023

Hauter, Katrin / ActionPress Daniela und Jens Büchner im Oktober 2018

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Januar 2023

