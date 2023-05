Darum hält Riccardo Simonetti seine Beziehung noch privat!

Riccardo Simonetti (30) ist schon seit 2020 glücklich vergeben und wohnt mittlerweile sogar mit seinem Liebsten Steven zusammen. Das Gesicht seines Partners zeigt der Influencer allerdings nicht. Auch Events besucht der 30-Jährige ohne den New Yorker. Wie der Podcaster im Interview mit Promiflash verrät, hat das auch einen Grund: "Ich glaube, die meisten Details, die meine Beziehung angehen, halte ich einfach privat, weil mein Partner eben nicht in der Öffentlichkeit steht." Das könne sich in Zukunft aber auch ändern: "Vielleicht nehme ich ihn auch mal mit zu sowas. Dann sieht die Sache auch wieder anders aus."

