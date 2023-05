Hand in Hand: Kylie Jenner postet niedliches Video mit Aire!

Kylie Jenner (25) genießt die Zeit mit ihren Kids in vollen Zügen! Gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Travis Scott (32) hat die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit zwei Kids: Nach der fünfjährigen Stormi (5) hatte im Februar vergangenen Jahres ihr Söhnchen Aire (1) das Licht der Welt erblickt. Auf ihren Nachwuchs könnte die Mama wohl nicht stolzer sein. Einen besonders putzigen Moment mit ihrem kleinen Aire will Kylie ihren Fans nun offenbar auch nicht vorenthalten!

Via TikTok teilte die 25-Jährige ein kurzes Video mit ihren zahlreichen Followern. Darauf läuft sie ganz entspannt mit ihrem jüngsten Spross durch einen malerischen Rosengarten. Der einjährige Aire scheint dabei noch nicht ganz so sicher auf den Beinen zu sein: Dennoch tapst er mutig durch die Kieselsteine – seine Mama nimmt ihn dann aber vorsichtshalber noch an die Hand.

Erst rund ein Jahr nach der Geburt ihres Sohnemannes zeigte Kylie sein Gesicht im Netz – mittlerweile versorgt sie ihre Instagram-Fans aber regelmäßig mit süßen Schnappschüssen ihrer beiden Kids. So auch vor wenigen Tagen: Am Muttertag teilte sie eine private Bilderreihe, auf denen unter anderem Stormi, Aire sowie ihre Mutter Kris Jenner (67) und ihre Oma Mary Jo zu sehen sind.

TikTok / kyliejenner Kylie Jenner und ihr Sohn Aire

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Kinder Stormi und Aire

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihr Sohn Aire

