Kate Merlan hat sich Fett an den Beinen absaugen lassen!

Kate Merlan (36) hat sich wieder unters Messer gelegt! Die Prominent getrennt-Kandidatin ist bekannt dafür, sich hin und wieder mal einer Schönheits-OP zu unterziehen. Vor knapp einem Jahr ließ sich die Influencerin ihre Nase operieren. Auch ihre Brüste hatte sich das Tattoomodel schon vergrößern lassen. Nun wagte sie erneut den Schritt in die Schönheitsklinik: Kate hat sich Fett absaugen lassen!

"Ich habe mir meine Beine absaugen lassen", erzählt sie ihren Fans in ihrer Instagram-Story. Sie habe schon länger Probleme mit ihren Beinen. "Ich hatte auch schon Anfänge von Lipödem und eine ganz komische Fettverteilungsstörung, also ganz schmerzhaft", erklärt Kate. Insgesamt seien 6,1 Liter entfernt worden. "Ich muss in Zukunft einiges ändern, […] dass meine Beine einfach gesund bleiben", plaudert die Beauty aus und zeigt auch ihre geschwollenen Füße.

Auch Jakub Merlan-Jarecki (27) gibt kleine Einblicke, wie er Kate unterstützt. "Ich bin natürlich im Bobby-Krankenpfleger-Modus und muss mich 24 Stunden um sie kümmern, weil es ihr nach der OP noch nicht so gut geht", erklärt er in seiner Story. Das werde die nächsten Tage auch so bleiben, weil sie noch echt angeschlagen sei. "Da muss man seiner Frau als Mann natürlich zur Seite stehen und das mache ich auch gerne", berichtet der Kicker.

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Reality-Sternchen

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Merlan-Jarecki, Realitystar

