Robbie Williams hinterlässt Gemälde für Hamburger Hotel!

Er hat viele Talente! Robbie Williams (49) machte als Musiker Karriere und erreichte – ob als Solo-Artist oder in der Gruppe Take That – große Erfolge. Im vergangenen November hatte der "Angels"-Interpret einen Auftritt in Hamburg und nächtigte daraufhin in einem Luxushotel. Die Unterkunft gefällt ihm an sich sehr gut, doch trotzdem hatte der Sänger einen Makel entdeckt. Die Wand über dem Bett kam ihm etwas leer vor: Darum hinterließ Robbie dem Hotel kurzerhand eine künstlerische Überraschung!

Via Instagram erzählt der 49-Jährige, er habe auf seinem iPad ein abstraktes Gemälde kreiert. Dieses besteht lediglich aus Schwarz, Weiß und Grau. Dieses Kunstwerk habe er auf der Rückseite signiert und anschließend übers Bett gehängt. Auf die Vorderseite schrieb er die Worte: "Hotels hängen jeden Scheiß auf und nennen es Kunst". Ende Januar dieses Jahres habe Robbie in die gleiche Hotelsuite eingecheckt – und das Gemälde habe nach wie vor gehangen. "Ich denke also, dass keiner das Bild bemerkt hat", meint der Musiker daraufhin.

Die Fans des "Kids"-Interpreten freuen sich wohl sehr über sein Spaßprojekt, schließlich mehrten sich in vergangener Zeit Sorgen um Robbies Gesundheitszustand. Der Sänger hatte sich laut der Meinung vieler seiner Bewunderer deutlich erschlankt via Social Media gezeigt. Ein User meinte dazu: "Zu dünn... du siehst ungesund aus."

Instagram / robbiewilliams Robbie Williams in einem Hotel in Hamburg

Instagram / robbiewilliams Ein Portrait von Robbie Williams

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams, Sänger

