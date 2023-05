So schlichen sich Paris Hilton und Britney von einer Party!

Sie hatten immer einen Plan! Paris Hilton (42), Britney Spears (41) und Lindsay Lohan (36) waren wohl das Party-Trio der 2000er-Jahre. Die drei Hollywood-Beautys wurden monatelang ständig und überall von Paparazzi abgelichtet, während sie das Nachtleben von Los Angeles unsicher machten. Um dem Blitzlichtgewitter gelegentlich zu entkommen, kamen die drei durchaus auf ausgefuchste Ideen. In Paris' vor Kurzem veröffentlichtem Buch schreibt das It-Girl: So schlichen sich Britney und sie einst von einer Party!

In der Autobiografie "Paris: The Memoir" schildert die Blondine: "Brit und ich waren auf einer Party. Wir waren gelangweilt und wollten gehen, doch die Menschen wollten uns nicht gehen lassen." Paris und die "Gimme More"-Interpretin seien anschließend in ein Badezimmer verschwunden. "Ich öffnete das Fenster und ließ das Fenstergitter herausspringen. Britney meinte: 'Ich kann nicht aus dem Fenster klettern'. Dann half ich ihr heraus. Wir mussten so sehr lachen", fährt die Hotelerbin fort. Als dann Paparazzi kamen, seien die zwei Frauen in einem Busch verschwunden.

Paris und Britney waren in dieser Zeit unzertrennlich. Auch heute stehen sich die Blondinen wohl noch nahe. So war die Tochter von Kathy Hilton (64) auch zu Gast auf Brits Traumhochzeit mit Sam Asghari (29) im vergangenen Juni. Auf ihre wilden Partyzeiten mit der Sängerin schaut Paris heute gern zurück.

Getty Images Paris Hilton im Jahr 2006

Getty Images Britney Spears im Jahr 2007

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari während eines Events

