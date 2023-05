Nur Missverständnisse: Krise bei "Bauer sucht Frau"-Heiko

Sind Heiko und Basti doch kein Dreamteam? Der in Spanien lebende Hobbygärtner Heiko sucht bei Bauer sucht Frau International einen Partner fürs Leben. Gleich zwei Herren hat der Bauer auf seinen Hof in La Palma eingeladen – doch nur mit Basti konnte er sich was Romantisches vorstellen. Allerdings fehlt manchmal von Romantik jede Spur, da sich die beiden Männer manchmal einfach nicht verstehen. Nun liegen neue Missverständnisse bei Heiko und Basti vor!

In der fünften Folge von "Bauer sucht Frau International" kletterten die Reality-TV-Teilnehmer aufs Dach und nähern sich dort das erste Mal richtig an. Der Auswanderer nimmt seinen Hofherren an die Hand, da dieser Höhenangst hat. Doch dann kam das Brett: Als Basti seinen Bauern fragte, ob er sich nicht neben ihn setzen wolle, flippte Heiko aus. "Nee, ich setze mich doch jetzt nicht mit dir da hin und fummel oder so was!”, entgegnete er ruppig. Dabei habe der Kandidat nur gewollt, dass Heiko auf Augenhöhe mit ihm sitze.

Daraufhin hatten die TV-Stars beschlossen, dass jetzt jeder Zeit für sich brauche. Am nächsten Tag überraschte Basti seinen Hofherren in seinem Garten und tastete sich zunächst vorsichtig an ihn heran. Doch als er fragte, ob sie sich zur Versöhnung umarmen wollen, blockte der Pflanzenliebhaber wieder direkt ab. Später gibt er zu: "Ich habe damit gerechnet, dass Basti abreist." Allerdings wolle er seinen Hofgast näher kennenlernen.

