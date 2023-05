Wieder am Set: Blake Lively dreht ersten Film nach Geburt

Blake Livelys (35) Baby-Auszeit ist offenbar vorbei! Die Gossip Girl-Darstellerin und ihr Ehemann Ryan Reynolds (46) hatten erst im Februar ihr viertes Kind auf der Welt begrüßt. Wegen ihres Nachwuchses nahm die Schauspielerin auch nicht an der Met Gala Anfang Mai teil. Nun scheint sie sich aber genug erholt zu haben: Mit roter Mähne strahlt Blake nun beim Drehstart der Buchverfilmung von "It Ends With Us"!

Am Montag wurde die 35-Jährige am Set in New York von Paparazzi abgelichtet. Mit lockigen, hellroten Haaren steht sie entspannt neben Co-Star und Regisseur Justin Baldoni (39). Drei Monate nach der Entbindung ihres vierten Babys scheint die vierfache Mama auch total in Form zu sein: Ihr After-Baby-Body wird von einem braunen, taillierten Kleid betont. Dazu trägt sie dezenten Schmuck und ein natürliches Make-up. Später zieht sie noch ein rosa Oberteil und eine pinke Jacke über ihr Outfit.

In Colleen Hoovers Bestseller "It Ends With Us" geht es um die dramatische Liebesgeschichte zwischen Lily, Ryle und Atlas. Blake und Lively übernehmen zwei der drei Hauptrollen. Der Dritte im Bunde ist "1923"-Star Brandon Sklenar. Laut Deadline konnte sich der US-Amerikaner erst vor Kurzem den Part des Nachwuchskochs Atlas Corrigan sichern.

Anzeige

Elder Ordonez / SplashNews.com Shutterstock Blake Lively am Filmset von "It Ends With Us" im Mai 2023

Anzeige

Elder Ordonez / SplashNews.com Shutterstock Justin Baldoni und Blake Lively am Filmset von "It Ends With Us" im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Brandon Sklenar im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de